Irán vuelve a lanzar ataques matutinos con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahréin

Archivo - MANAMA, June 10, 2026 -- This photo taken on June 10, 2026 shows a street view in Manama, Bahrain. - Europa Press/Contacto/Luo Chen - Archivo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kuwait y Bahréin han declarado la alarma nacional en la mañana de este domingo ante nuevos ataques iraníes con drones y misiles balísticos.

El Ejército de Kuwait, en redes sociales, ha confirmado la activación de los sistemas de defensa aérea contra "misiles y drones hostiles" procedentes de la "pecaminosa agresión israelí" en torno a las 08.30 de esta mañana.

Ya por la tarde, Irán ha confirmado estos ataques contra Kuwait como parte de la "decimoséptima fase de la Operación Relámpago", dirigida hoy contra depósitos de municiones del Ejército de EEUU en la base de Al Adiri y "almacenes de equipos y personal de este ejército asesino de niños en la base Alí Al Salem".

Por contra, el Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait ha denunciado que los ataques han alcanzado en realidad, por segunda vez durante este fin de semana, la principal planta desalinizadora de agua y la central eléctrica adjunta.

"Este ataque provocó un incendio en algunas de las instalaciones de la planta, afectando a un gran número de unidades de generación de electricidad. Esto obligó a activar los planes de emergencia y a intervenir de inmediato para mitigar sus efectos y mantener la estabilidad de la red eléctrica", ha explicado el Ministerio en un comunicado. El ataque iraní del sábado provocó heridas a un bombero y a un empleado.

Dos horas después, el Ministerio del Interior de Bahréin ha dado la alarma y llamado a la población a evacuar hacia el "lugar seguro más cercano" por nuevos ataques iraníes.

En torno a mediodía, y una vez concluida la alerta, el Ejército de Bahréin ha confirmado la "intercepción y destrucción" de varios proyectiles iraníes antes de denunciar una vez más que "el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario".

Estas nuevas operaciones iraníes ocurren tras la octava noche consecutiva de ataques estadounidenses contra la República Islámica en el colapso del memorándum de entendimiento que firmaron en junio entre ambos países con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.