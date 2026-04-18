Irán.- AMP3.- Irán vuelve a restringir el paso por Ormuz tras denunciar a EEUU por incumplir el alto el fuego

BEIJING, April 17, 2026 -- This file photo taken on Feb. 19, 2025 shows the Strait of Hormuz. Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi said Friday in a post on social media platform X that the passage for all commercial vessels through the Strait of - Europa Press/Contacto/Wang Qiang

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, el Ejército explica que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

Por ello, el Ejército de Irán anuncia que el control del estrecho vuelve "a su estatus anterior", esto es, "bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas".

"Hasta que Estados Unidos ponga fin a la completa libertad de circulación de buques entre Irán y entre Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior", añade el Ejército.

"Que lo disfruten", ha publicado en redes sociales el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional ante el nuevo cierre del estrecho. "Os avisamos, pero decidisteis ignorarlo", ha añadido en recuerdo de advertencias previas emitidas por Irán tras conocer que Trump había decidido mantener el bloqueo.

Por su parte, el Mando de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también en redes sociales, ha asegurado que "cada violación de compromiso por parte de Estados Unidos merece una respuesta adecuada".

Por ello, "mientras la navegación de buques desde Irán y con destino a Irán esté amenazada, la situación del estrecho de Ormuz volverá a su estatus anterior, con el permiso de Alá".

"HASTA QUE TERMINE LA GUERRA"

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un comunicado publicado esta tarde, ha asegurado que el país "está decidido a ejercer la supervisión y control sobre el tráfico (marítimo) a través del estrecho de Ormuz hasta que la guerra termine definitivamente y se alcance una paz duradera en la región".

La autoridad iraní ha confirmado también la restauración de los protocolos establecidos durante el primer cierre del estrecho, como son la obligación de los barcos de entregar "información completa" sobre su bandera, propietario y carga, a cambio de "un certificado de paso de conformidad con las regulaciones" anunciadas por Irán y, sobre todo, el retorno del "peaje", entendido por Teherán como "el pago de los costos relacionados con los servicios de seguridad, protección y medio ambiente en los trayectos decididos por las autoridades iraníes".

Por último, el consejo de seguridad iraní también ha denunciado que el "enemigo sionista", Israel, ha "violado el alto el fuego temporal declarado en Líbano" con "brutales ataques contra el país y los héroes de Hezbolá", en referencia a las milicias del partido chií aliado de Teherán.

Dado que Irán había aceptado el alto el fuego a condición de un cese provisional de hostilidades en Líbano, el Consejo Supremo ve en las violaciones israelíes del alto el fuego (Israel acusa a Hezbolá de continuar con actividades armadas a pesar del cese de hostilidades) otro motivo adicional para reimponer el cierre de Ormuz.

PRÓXIMAS CONVERSACIONES EN DUDA

Al mismo tiempo, el Gobierno iraní ha anunciado que todavía no ha fijado con Estados Unidos una fecha concreta para reanudar conversaciones de paz a pocos días del final del alto el fuego declarado el 8 de abril.

El viceministro de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha explicado este sábado que hay graves problemas a la hora de fijar un "marco de entendimiento" con Washington sobre las múltiples cuestiones a tratar durante las negociaciones, desde el estatus de Ormuz hasta la descongelación de activos bloqueados de Irán, pasando por el futuro de su programa nuclear.

"Hasta que no nos pongamos de acuerdo sobre el marco, no podemos fijar la fecha", ha manifestado el viceministro durante su asistencia al Foro Diplomático de Antalia (Turquía) "No queremos entablar ninguna negociación ni reunión que, debido a un fracaso, pueda servir de pretexto para una nueva escalada", ha añadido.

El bloqueo de Ormuz que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mantener el viernes y las recientes declaraciones del mandatario norteamericano sobre algunas condiciones supuestamente aceptadas por Irán, como la entrega de todo su uranio enriquecido, complica todavía más la situación, según han añadido fuentes de la agencia semioficial Tasnim.

"Irán ha recalcado que es imprescindible que los estadounidenses dejen de exagerar durante las negociaciones y que esta cuestión es una condición fundamental para su continuación; un tema que ya ha sido trasladado a funcionarios estadounidenses a través de un intermediario paquistaní", han indicado estas fuentes.

EEUU ASEGURA QUE HA BLOQUEADO YA MÁS DE UNA VEINTENA DE NAVÍOS

En su última actualización de este sábado, el Ejército de Estados Unidos ha informado que, desde el incio del bloqueo sobre el perímetro de Ormuz ordenado por Trump, sus fuerzas navales han bloqueado el paso de 23 buques que han terminado dando la vuelta.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha recordado que "las fuerzas estadounidenses siguen manteniendo su bloqueo marítimo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes".