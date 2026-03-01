Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

TEHRAN, March 1, 2026 -- This photo taken on March 1, 2026 shows a view of downtown Tehran, Iran. The Iranian government announced a 40-day mourning period after the report of the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón" de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con EEUU.

"Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia", han anunciado los militares en sus redes sociales.

Este ataque es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento "para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán".

Uno de los principales ataques en Teherán ha destruido el cuartel general de laslas Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij, considerados como el principal brazo armado a pie de calle de las autoridades iraníes durante sus maniobras para reprimir protestas populares.

Israel también ha confirmado nuevos bombardeos en el oeste de Irán, comenzando por un aeropuerto de Tabriz, donde ha destruido dos cazas de combate en unas instalaciones que servían también de base militar.

"El ataque se llevó a cabo para perjudicar las actividades de la Fuerza Aérea Iraní y agravar el daño a los sistemas de defensa del régimen", ha explicado el Ejército.

DOCE MUERTOS EN ISFAHÁN

La agencia semioficial de noticias iraní ISNA informa también que un bombardeo ha dejado además una docena de muertos entre las filas de la Guardia Revolucionaria en la ciudad de Isfahán, en el centro del país.

"Tras los ataques aéreos del régimen sionista y Estados Unidos contra nuestro amado país de Irán, 12 miembros de la Guardia Revolucionaria fueron martirizados en la ciudad de Kashani en defensa del Islam", según la información de la agencia iraní.

Todos estos ataques ocurren en medio de enormes dificultades para acceder a Internet en territorio iraní.

El portal NetBlocks, especializado en la situación de la red en zonas de conflicto, confirma que "el apagón de Internet de Irán ya ha superado la marca de las 24 horas y la conectividad nacional se mantiene estancada en el 1% de los niveles normales".