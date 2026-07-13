Al menos dos muertos y seis heridos en la última oleada de ataques de EEUU contra Irán

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultados heridas en la última andanada de ataques aéreos perpetrados este domingo por Estados Unidos contra las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm, así como contra Mahshahr, urbe sita en el suroeste del país.

Concretamente, ha fallecido en la localidad de Farvar, en la zona de Bandar Abbas, una persona, así como otras dos han resultado heridas, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, que ha precisado que el muerto respondía al nombre de Nuh Mahdavi y se trataba de un trabajador de mantenimiento que ha perdido la vida mientras realizaba labores junto a los demás afectados.

Del mismo modo, el subdirector de seguridad y orden público de la gobernación de Juzestán, Valiolá Hayati, ha señalado en declaraciones recogidas por IRNA que una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas, tras los ataques "del enemigo estadounidense y el impacto de un proyectil" en una estación de bombeo de agua para uso agrícola en la ciudad de Mahshahr.

En la tarde del domingo se han escuchado varias explosiones consecutivas en la ciudad de Bandar Abbas, todas ellas en zonas militares, según fuentes oficiales. También ataques "del enemigo" en Hayi Abad, Bandar Lengué y las mencionadas Farvar y Qeshm, cuyo gobierno regional ha informado del impacto de entre diez y once proyectiles en la isla.

Por su parte, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha anunciado nuevos ataques contra Irán "para seguir deteriorando su capacidad de ataque contra marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

"El comandante en jefe ha ordenado ataques directos para que las fuerzas iraníes rindan cuentas", ha destacado. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El portal de noticias Axios ha informado citando fuentes de que los ataques estadounidenses estaban dirigidos contra sistemas de misiles iraníes, así como contra embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní ubicadas en el estrecho de Ormuz.

Al hilo, Irán ha informado de un ataque contra un sistema de misiles estadounidense Himars en Kuwait que estaría listo para disparar proyectiles contra territorio iraní. El "ataque de precisión" con drones habría destruido las plataformas y los contenedores de misiles, según medios iraníes, que especulan incluso con la muerte de tres militares estadounidenses.

Irán anunció la pasada noche el cierre del estratégico estrecho de Ormuz en represalia por los nuevos ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.