Trump, sobre negociar con Irán el final de la guerra: "No quiero un alto el fuego"

Estudia "reducir sus esfuerzos militares" en Oriente Próximo

Ve bien reconsiderar la presencia militar de EEUU en España

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha defendido este viernes que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.

"Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el exterior de la Casa Blanca.

Preguntado por un despliegue adicional de tropas en Oriente Próximo, el presidente estadounidense ha señalado que "si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia", para acto seguido asegurar que tiene "muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo". "Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)", ha considerado.

Por otra parte, ha lamentado que "la respuesta de Reino Unido ha sido muy tardía", en alusión al uso de bases británicas por parte del Ejército estadounidense en el marco del conflicto. "Me sorprende, porque la relación es excelente, pero esto nunca había sucedido antes. Deberían haber actuado mucho más rápido", ha señalado.

Trump ha vuelto a defender que la apertura del estrecho de Ormuz "es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", ha matizado, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

El mandatario ha señalado además que el senador Lindsey Graham "tiene razón al pedir" que reconsidere la presencia militar de Estados Unidos en España y Alemania, después de que los dos países hayan rechazado enviar buques al estrecho de Ormuz. "Lindsey Graham, no lo olvidemos, fue un gran defensor de la OTAN durante un tiempo, y ahora ya no lo es, y muchos senadores y congresistas también lo fueron durante un tiempo, y ahora están muy molestos porque la OTAN no ha hecho nada", ha declarado.

El magnate republicano ha defendido poco después que el Estrecho "tendrá que ser vigilado y controlado por otras naciones que lo utilizan", en un mensaje en Truth Social, donde ha recalcado que "¡Estados Unidos no lo hace!".

"Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos en Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se haya erradicado la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar fácil para ellos", ha señalado tras anunciar que está considerando "reducir gradualmente (sus) esfuerzos militares" en Oriente Próximo.

Trump ha defendido esta postura al asegurar que el país norteamericano está "muy cerca de alcanzar (sus) objetivos" en la guerra contra Irán, lo que incluye destruir "la capacidad misilística" y la "base industrial de defensa" de Irán; "eliminar su Armada y su Fuerza Aérea, (...) no permitir jamás que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear (...) y proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Próximo, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros".

En la misma línea, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha aseverado que no solo están "ganando esta batalla crucial" contra Irán, sino que además lo están haciendo "a un ritmo incluso más rápido de lo previsto".

Bessent ha advertido asimismo de que la Casa Blanca "seguirá desplegando el poder económico y militar" estadounidense para hacer frente a los ataques iraníes contra la infraestructura energética mundial, incidiendo en que la Administración Trump no dejará de trabajar para "maximizar el flujo de energía al mundo, fortalecer el suministro global y garantizar la estabilidad del mercado".

Así las cosas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha subrayado que, a un día de cumplirse la tercera semana desde el comienzo de la operación 'Furia Épica', la "excepcional labor" de las Fuerzas Armadas estadounidenses continúa debilitando "día a día" el régimen iraní y su capacidad para amenazar a Estados Unidos y a sus aliados.

"Trump delineó claramente los objetivos del Ejército estadounidense para acabar con la amenaza del régimen terrorista iraní. El presidente y el Pentágono predijeron que se necesitarían aproximadamente entre cuatro y seis semanas para lograr esta misión. Y, como siempre, el presidente Trump está totalmente centrado en una sola cosa: la victoria total y completa", ha apostillado Leavitt a través de un mensaje en redes.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.