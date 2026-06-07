Archivo - March 3, 2026, Tel Aviv, Israel: Residents without private reinforced rooms or home shelters are gathering in public bomb shelters during missile alerts - Europa Press/Contacto/Israel Hadari - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa. Las defensas israelíes han logrado derribar todos los proyectiles.

Medios iraníes han informado de que "unos cuatro" proyectiles han sido lanzados sobre territorio israelí, concretamente sobre la zona norte del país, según las alertas emitidas por las autoridades israelíes. Posteriormente, el Ejército israelí ha alertado de nuevas oleadas de proyectiles.

Finalmente un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha informado de que "las Fuerzas Aéreas han interceptado hasta el momento todos los proyectiles lanzados desde Irán", pero advierte de que se han detectado "nuevos lanzamientos" hacia territorio israelí.

"Las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército israelí en un primer momento.

El Mando del Frente Interior del Ejército israelí ha emitido alertas que han llegado a los teléfonos móviles de las personas que estén en las zonas afectadas, explica el comunicado militar.

"Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden", advierte el mensaje.

Solo se puede salir de estas zonas "tras recibir instrucciones explícitas" en ese sentido. "Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior", concluye.

UNA ADVERTENCIA

Tras saltar la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha publicado en redes sociales una imagen en la que se pueden ver las banderas de Irán y de Líbano juntas. También ha sido escueto el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, Mayid Musaví: "La promesa se ha cumplido".

El asesor militar del líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei, el general Mohsen Rezaei, ha explicado que el ataque "es una advertencia para que cesen en su villanía". "Hoy los agresores han recibido su respuesta (...). Cada nueva acción tendrá una respuesta más aplastante y costes más altos", ha advertido.

El comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria reivindica esta respuesta de "advertencia" tras "los crímenes generalizado del régimen usurpador sionista en el sur de Líbano" y cita las muertes y el desplazamiento forzoso de la gente de Tiro, Nabatiye y el distrito de Dahiye de Beirut.

"La Base Aérea de Ramat David, origen de estas agresiones, ha sido atacada con misiles balísticos lanzados por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria", ha destacado.

En el caso de que continúen estos ataques "la respuesta será más amplia e incluirá todos los objetivos estadounidenses-sionistas de la región", advierte antes de recordar que el alto el fuego del 8 de abril tiene como condición "el cese de hostilidades en todos los frentes".

"TEHERÁN TIENE QUE ARDER"

Por su parte, el ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha publicado un escueto mensaje pidiendo una respuesta militar. "¡Hoy Teherán tiene que arder!", ha espetado.

Más tarde, el Mando de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-- ha emplazado a Israel a cesar todos los ataques en el sur de Líbano y en Dahiye, los barrios del sur de Beirut. "Si hay más ataques en esa zona o si responde a las acciones de Irán, habrá golpes más fuertes, aplastantes y que lamentarán y se lanzarán ataques devastadores contra el régimen y sus seguidores", ha advertido.

Así, el Ejército iraní denuncia los "crecientes actos de agresión" contra "el pueblo oprimido de Líbano" y reprocha que han tenido lugar "con el visto bueno y el apoyo de los criminales Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales". Además denununcia el uso de armas prohibidas y en concreto de bombas de fósforo, "para cometer crímenes de guerra".

"A pesar de las advertencias previas de la República Islámica de Irán, el régimen sionista asesino de niños ha cruzado todas las líneas rojas y ha intensificado sus ataques en el sur de Líbano. Ha atacado el distrito de Dahiye de Beirut", ha destacado. "Habíamos avisado de que si había más crímenes en Beirut Dahiye atacaríamos objetivos en los territorios ocupados", ha remachado.

Israel, que se había comprometido con el Gobierno libanés a dejar tranquilo el bastión de Hezbolá en el sur de la capital, ha terminado disparando misiles contra presuntos cuarteles de las milicias chiíes en el área de Dahiye, tras denunciar que habían atacado esta mañana territorio israelí. De momento, la agencia oficial de noticias libanesa NNA informa de al menos dos muertos y 20 heridos.

Irán, gran valedor de Hezbolá, ha condicionado la firma de cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de hostilidades en Líbano. Israel, por su parte, ha protagonizado en las últimas semanas una expansión de su invasión del sur de Líbano o, como la llama el Ejército israelí, una consolidación de su zona de seguridad respecto al norte del país.