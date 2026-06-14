Irán.- AMP4.- Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut en un momento crítico de las negociaciones entre EEUU e Irán

October 24, 2024, Beirut, , Lebanon: Collapsed and damaged buildings in Dahiya suburb of Beirut after Israeli attacks. - Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar

Varios misiles alcanzan un "centro de mando" del grupo en el vecindario de Dahiya, una 'línea roja' intolerable para Teherán

El bombardeo ha dejado al menos tres muertos y 15 heridos, según la agencia oficial de noticias libanesa

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio y en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al tres muertos y 15 heridos por el impacto de al menos cuatro misiles dirigidos concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado "importantes daños en edificios y comercios cercanos", según la agencia.

Entre los fallecidos se encontraría un alto comandante de Hezbolá, Alí Mossa Dakduk, según ha comunicado en su cuenta de X el embajador de Israel en Estados Unidos, Yachiel Letier, que describió al fallecido como una figura clave en las operaciones militares del grupo en el sur de Líbano.

Leiter afirmó que Dakduk fue responsable de un ataque contra tropas estadounidenses en Irak en 2007, que había estado encarcelado previamente por Estados Unidos y que este país ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza. También dijo que Dakduk supervisaba el "Portafolio del Golán" de Hezbolá, planes para una supuesta incursión en el norte de Israel. Hezbolá todavía no ha confirmado su identidad.

CENTRO DE MANDO ATACADO

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hezbolá en Dahiya, Beirut", ha anunciado el Ejército en redes sociales a través de un mensaje que ha acompañado con un vídeo del ataque.

"El centro de mando atacado era utilizado por los terroristas de Hezbolá para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur de Líbano", ha añadido el Ejército, horas después de que "la organización terrorista Hezbolá lanzara ataques aéreos contra el territorio del Estado de Israel".

El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles esta mañana contra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano. Más tarde ha informado de la entrada de "aparatos aéreos hostiles" en Hanita y Adamit.

Israel ha ordenado la evacuación de casi treinta poblaciones en las últimas horas y desencadenado bombardeos que han alcanzado casi una decena de localidades, matado a tres personas y herido a varias más, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión política y militar) en Líbano.

El ataque en Dahiya ocurre además después de que los dos elementos más radicales del gabinete israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que endureciera los ataques contra Hezbolá y los extendiera incluso al barrio beirutí.

IRÁN REACCIONA

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque; un bombardeo que, ha avisado por otro lado el Ejército iraní "no quedará sin respuesta".

Para Qalifab el ataque israelí deja entrever que, o bien Estados Unidos está mintiendo o bien es incapaz de contener a Israel. "El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha comunicado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del 'poli bueno' y el 'poli malo' está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino", ha avisado el negociador iraní.