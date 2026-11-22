Archivo - El director general del OIEA, Rafael Grossi (archivo) - He Canling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno argentino ha emitido este domingo una declaración condenando las "amenazas" de un responsable de la Guardia Revolucionaria iraní contra el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de quien dijo que tendría "lo que se merece".

"Rafael Grossi tendrá lo que se merece. Grosi es israelí y no cumple con ninguna ley ni regulación", dijo el sábado el asesor del comandante la Guardia Revolucionaria Mohammad Reza Naghdi, según recogen medios iraníes.

En respuesta, Buenos Aires "reitera su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones" contra Grossi "en relación con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo" de la ONU.

"Tal como lo expresó en junio de 2025, la Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA", ha planteado.

Por ello pide a Teherán "poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación contra Rafael Grossi y el personal del OIEA y a respetar plenamente la independencia y seguridad de quienes desempeñan sus funciones en el marco de este organismo internacional".

Este incidente se produce después de que Rossi reclamara a Teherán la reanudación de la cooperación con los inspectores de la agencia de Naciones Unidas para verificar el carácter de su programa nuclear.