Irán.- Canadá insta a Irán a que investigue "sin demora" las cajas negras del avión ucraniano que derribó por accidente

Publicado 06/02/2020 7:07:35 CET

MONTREAL, 6 Feb. (DPA/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, ha contado este miércoles que tras hablar con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, le ha vuelto a transmitir la necesidad de llevar a cabo una "investigación sin demora" sobre el avión de la aerolínea ucraniana que el Gobierno de Teherán reconoció haber derribado por accidente.

Champagne ha pedido a las autoridades iraníes que lleven realicen un "exhaustivo, creíble y transparente" análisis de los datos que ofrecieron las cajas negras y, puesto que el país carece de las infraestructuras necesarias, utilicen las instalaciones que Francia ha ofrecido con el fin de alcanzar cuanto antes una "rápida resolución".

De las 176 víctimas mortales que viajaban en el Boeing 737 siniestrado de la compañía Ukraine International Airlines, 57 eran ciudadanos canadienses.

El 8 de enero el avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Imán Jomeini. En un primer momento, las autoridades de la República Islámica aseguraron que la aeronave había sufrido un accidente pero el 11 de enero reconocieron que había sido derribada por un misil lanzado por un error humano por la Guardia Revolucionaria iraní.

Este domingo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, contó que las autoridades iraníes se han ofrecido a pagar una indemnización de 80.000 dólares a cada una de las familias de las víctimas mortales ucranianas del siniestro, una cantidad que consideró insuficiente.

"Ofrecieron 80.000 dólares a cada familia de víctima pero no estamos de acuerdo con eso. Me parece que no es suficiente. Cuando una esposa dice que el fallecido era el único sostén de la familia, ella no tiene trabajo y su hijo tiene que empezar el instituto, en ese caso 80.000 dólares no son suficientes. Desde luego que la vida humana no se mide en dinero pero presionaremos por una compensación mayor", explicó el mandatario ucraniano.