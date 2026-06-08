Irán.- Un caza de EEUU inutiliza un petrolero que se dirigía a un puerto iraní

Archivo - Un caza F-18 de Estados Unidos (archivo) - CENTCOM - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un avión de combate F/A-18 Super Hornet estadounidense ha disparado este lunes en aguas internacionales contra el petrolero 'M/T Marivex', un buque de bandera de Palau al que ha dejado inutilizado y a la deriva.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado del ataque y ha asegurado que el buque estaba en el golfo de Omán y que se dirigía a un puerto iraní "en violación del bloqueo contra Irán".

El Ejército estadounidense ha explicado que el caza partió del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' y empleó una "munición de precisión" contra la sala de máquinas y la estructura de observación "después de que la tripulación no cumpliera con las directrices de las fuerzas estadounidenses".

"El 'Marivex' ya no navega hacia Irán", ha señalado el CENTCOM, que recuerda que han inutilizado ya siete buques que intentaban superar el bloqueo estadounidense y ha desviado a otras 134 embarcaciones. Ha permitido en cambio el paso de 42 buques con ayuda humanitaria desde la imposición del bloqueo, el 13 de abril.