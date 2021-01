Diputados iraníes proponen una alianza militar de países y "grupos de resistencia" contra Israel

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de legisladores iraníes han preparado una moción para establecer un "tratado de alianza militar" entre "países y grupos del frente de resistencia" para contrarrestar "las amenazas del régimen israelí".

El diputado iraní Abolfazl Abutorabi describe el llamado "Tratado de Defensa y Seguridad del Grupo de Resistencia" como un pacto firmado por 34 legisladores y presentada a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior, concebido para formar una alianza de países y formaciones contrarias a Israel, que actuarían de manera conjunta en represalia contra cualquier ataque israelí.

Según la alianza de seguridad propuesta, "si el régimen sionista ataca a cualquiera de los países del frente de resistencia o toma medidas contra ellos, los demás estados miembros o movimientos de liberación del tratado harán todos los esfuerzos militares, económicos y políticos para contrarrestar la amenaza", según el diputado, en declaraciones a la agencia Tasnim.

La moción establece que la determinación de los movimientos de liberación estará bajo la autoridad del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, siguiendo los preceptos declarados en mayo pasado por el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, quien avisó que Irán "apoyará y ayudará a cualquier nación o grupo que se oponga y luche contra el régimen sionista" de Israel.

"El régimen sionista ha demostrado que no acatará ningún tratado y no entiende ninguna lógica excepto la fuerza. La naturaleza del régimen sionista es incompatible con la paz, porque los sionistas buscan expandir sus territorios y ciertamente no se limitarán a lo que ya han ocupado ", manifestó el líder supremo iraní en su cuenta de Twitter.

Esta moción se presenta dos meses después de la muerte, a finales de noviembre, del científico iraní Mohsen Fajrizadé en un presunto asesinato selectivo de la Inteligencia israelí cerca de Teherán.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, Mohamad Hosein Baqeri adelantó en su momento que "una dura venganza espera a los asesinos", a los que vinculó con "la arrogancia global y el maligno régimen sionista de Israel".

Israel ha negado toda vinculación con esta operación.