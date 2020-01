Irán.- EEUU anuncia sanciones contra seis empresas y dos personas por sus lazos con la industria petroquímica de Irán

Publicado 23/01/2020 21:32:48 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra otras seis empresas y dos personas por su presunta ayuda a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) para exportar bienes, violando así las sanciones impuestas por Washington contra Irán.

El Departamento del Tesoro ha detallado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a cuatro empresas con sede en el extranjero --dos en Hong Kong, una en Shángai y una en Dubái-- por "transferir colectivamente el equivalente a cientos de millones de dólares en exportaciones de la NIOC".

Así, ha señalado en un comunicado publicado en su página web que la NIOC "es una entidad instrumental en las industrias petroleras y petroquímicas de Irán, lo que ayuda a financiar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y sus socios terroristas".

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha subrayado que "los sectores petrolero y petroquímico de Irán son fuentes principales de financiación para las actividades de terrorismo global del régimen iraní y permiten su persistente uso de la violencia contra su propia población".

Las cuatro empresas afectadas son Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), Sage Energy HK Limited (Sage Energy), Peakview Industry Co. Limited (Peakview) y Beneathco DMCC.

La OFAC ha anunciado además que incluye en su lista de sanciones a las empresas Jianxiang Industry Hong Kong Limited y Shandong Qiwangwa Petrochemical Co. Ltd., así como a Alí Bayandarian y Wang Zhiqing, sobre los que no ha dado más detalles.

Estados Unidos abandonó en 2018 en acuerdo nuclear firmado tres años antes por Irán y el Grupo 5+1 --integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- y reimpuso sanciones contra Teherán, que denunció la salida unilateral de Washington y pidió al resto de miembros que actuaran para compensar esta decisión.

Irán ha anunciado desde entonces una reducción de sus compromisos con el acuerdo y ha criticado la falta de medidas por parte de los países europeos para mantenerlo en pie, si bien ha destacado que todas estas medidas son "reversibles" y que volvería al estado inicial en caso de que se responda a sus exigencias.