EEUU denuncia ataques iraníes en doce países de la región y advierte a Teherán: "No quedarán sin respuesta"

TEL AVIV, March 1, 2026 -- This photo taken on Feb. 28, 2026 shows smoke trails left by interceptor missiles launched from Israeli air defense systems in Tel Aviv, Israel. The United States and Israel on Saturday launched "major combat operations" agains - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército estadounidense ha denunciado este viernes ataques perpetrados por las fuerzas iraníes hasta en doce países de Oriente Próximo, incluyendo agresiones "deliberadas" contra la población civil, y ha advertido a las autoridades de Teherán de que estos hechos "inaceptables" tendrán consecuencias, todo ello en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El régimen terrorista iraní ha atacado 12 países diferentes y continúa atacando deliberadamente a civiles en todo Oriente Medio. Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta. Las fuerzas iraníes lanzaron siete drones de ataque contra zonas residenciales civiles en Baréin", ha comunicado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

En el mismo mensaje, las Fuerzas Armadas estadounidenses han reconocido que la Casa Blanca continuará trabajando conjuntamente con sus socios regionales "para contrarrestar esta amenaza contra personas inocentes en toda la región". "Seguiremos en la región", ha apostillado el almirante Brad Cooper, en representación del Mando Central estadounidense.

En los últimos días, los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), entre los que se encuentra Baréin, se han comprometido a que sus territorios no se usarán para lanzar ataques contra Irán, si bien algunos de ellos han sufrido en primera persona los ataques de Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.