Irán.- EEUU impone sanciones contra cinco empresas y un grupo inversor chino por hacer negocios con Irán

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han anunciado este lunes la imposición de sanciones contra cinco empresas de Hong Kong y un grupo inversor chino por hacer presuntamente negocios con el Gobierno iraní.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado de que las empresas en cuestión, Delight Shiping Co., Gracious Shipping Co., Noble Shipping Co., Reach Holding Group, Reach Shipping Lines y Supreme Shipping Co., todas ellas navieras, han sido añadidas a la lista de sancionados.

El Departamento de Estado también ha indicado que tres individuos han sido sancionados por sus supuestos vínculos con Teherán.

En julio de 2015, Irán y seis potencias internacionales --Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania-- firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que estipulaba a grandes rasgos que Irán podría acceder a los mercados internacionales siempre y cuando garantizara el carácter pacífico de su programa nuclear.

Sin embargo, en mayo de 2018, Washington se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear e impuso varias baterías de sanciones contra Teherán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares.