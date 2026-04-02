Irán.- Ejecutado un hombre en Irán por colaborar con Israel durante las protestas de enero

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este jueves de que un hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos.

El hombre ha sido identificado como Amir Hosein Hatami y ha sido ahorcado esta mañana por cometer actos que socavan la seguridad nacional en nombre del régimen sionista y de Estados Unidos", ha indicado Mizan, un portal de noticias vinculado al aparato judicial iraní.

En un comunicado, la Justicia ha especificado que entre los actos cometidos por el acusado se encontraban los de incurrir de forma ilegal en un "centro militar" con el objetivo de "hacerse con armamento para su almacenamiento", actos llevados a cabo durante la ola de protestas contra el Gobierno.

El Gobierno de Irán ha cifrado en más de 3.000 los muertos, incluidos cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad atacados por "terroristas" en el marco de las protestas, mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 7.000 los fallecidos, en su mayoría manifestantes.