Irán.- El Ejército de Kuwait confirma la muerte de un miembro de la fuerza naval en medio de los ataques iraníes

HAWALLI GOVERNORATE, March 2, 2026 -- This screenshot from a video clip taken with a mobile phone shows smoke billowing from an area near the U.S. Embassy in Kuwait's Hawalli Governorate, March 2, 2026. Smoke was seen billowing from an area near the U. - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha confirmado este lunes que un miembro de la fuerza naval ha muerto en el marco de la oleada de ataques perpetrados por Irán contra bases militares estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

El Ejército de Kuwait, que ha identificado a la víctima mortal como el sargento Walid Mayid Suleiman, ha informado en un comunicado que murió "mientras cumplía con su deber en el marco de las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas", sin dar más detalles al respecto.

Esto se produce después de que, durante la madrugada, el Ejército informara de que había interceptado "con eficacia varios objetivos aéreos hostiles" que entraron en el espacio aéreo del país. "Las Fuerzas Armadas continúan cumpliendo con sus funciones y afrontando cualquier posible evolución, a fin de garantizar la preservación de la seguridad y la estabilidad", detallaron.

El vice primer ministro y titular del Interior, Fahad Yusuf Saud Al Sabah, ha confirmado a primera hora de la mañana la disposición de las autoridades militares a "hacer frente y prevenir" cualquier agresión o acto hostil" en contra de la nación.