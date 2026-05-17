Irán.- Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah

Archivo - December 30, 2023, Dubai, United Arab Emirates: Water desalination plants and power plants in Jebel Ali...The futuristic modern city is a global finance hub and international commerce center for the middle east, located on the Arab peninsula. Le - Europa Press/Contacto/Taidgh Barron - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado el impacto este domingo de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra que constituye la mayor parte del oeste del país.

El centro de Emergencias de Abú Dabi, en su mensaje de alerta en redes sociales, no identifica la procedencia del dron. Irán, que desde el 28 de febrero ha desencadenado ataques contra los países de la región con presencia militar estadounidense, tampoco se ha pronunciado al respecto.

En cualquier caso, según los servicios de Emergencia emiratíes "no se han registrado heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica".

La Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí ha confirmado que el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales, y que todas las unidades operan con normalidad.