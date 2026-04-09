España reabre su embajada en Irán para apoyar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán para respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán.

"Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador de Teherán (Antonio Sánchez-Benedito Gaspar) para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán y que nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz", ha indicado Albares en declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso.

España cerró temporalmente su embajada en Teherán y evacuó al personal diplomático de la capital iraní a principios de marzo, en el marco de la escalada bélica en la región de Oriente Próximo desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Washington y Teherán han acordado un alto el fuego de dos semanas, pero los ataques de Tel Aviv contra Líbano continúan e incluso han arreciado en las últimas horas.