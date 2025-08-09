Irán expresa preocupación por una posible "intervención extranjera" tras el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

Un asesor del líder supremo iraní advierte de que Teherán bloqueará la construcción del corredor

El Ministerio de Exteriores de Irán ha alertado este sábado sobre las "consecuencias negativas" que podría tener una "intervención extranjera" en la región del Cáucaso Sur tras la firma del acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán bajo los auspicios de Estados Unidos.

Si bien la cartera de Exteriores iraní ha acogido "con beneplácito" el acuerdo firmado entre las partes y ha asegurado que esto supone "un paso importante hacia el logro de una paz duradera en la región", también ha trasladado su preocupación con respecto a la posible "intervención extranjera" cerca de sus fronteras, lo que "podría socavar la seguridad y la estabilidad" en el Cáucaso.

"El establecimiento de vías de comunicación y la eliminación de los bloqueos en las redes de transporte sólo contribuirán a la estabilidad, la seguridad y el desarrollo económico para los pueblos de la región si se llevan a cabo en un marco de beneficio mutuo, respeto de la soberanía nacional e integridad territorial, y sin injerencias extranjeras", ha resaltado en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio ha señalado que Irán "sigue dispuesto" a impulsar "una cooperación constructiva basada en intereses mutuos" con los actores regionales a fin de "preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico". "No cabe duda de que la paz y la estabilidad en la región del Cáucaso sirven a los intereses de todos los países de la región", ha zanjado.

Más tarde, Ali Ajbar Velayati, asesor del líder supremo iraní en asuntos internacionales ha advertido de que Teherán "bloqueará la construcción del corredor" respaldado por Estados Unidos en la región "con o sin la cooperación de Rusia".

"¿Es el Cáucaso Sur una región sin dueño que Trump está arrendando? El Cáucaso es uno de los puntos geográficos más sensibles del mundo, y este paso no se convertirá en un corredor propiedad de Trump", ha criticado en declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, agregando que el corredor "alterará el equilibrio geopolítico" de la región.

El acuerdo llega después de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se reunieran a principios de julio en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Doha, para abordar el proceso de paz y la "agenda de normalización" de las relaciones bilaterales. El pasado mes de marzo las partes ya acordaron la versión final del texto de paz.