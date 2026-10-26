Irán felicita a Lula por su victoria en Brasil y pide "expandir aún más" las relaciones y la cooperación bilateral

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una visita oficial a Omán en mayo de 2025 (archivo) - --/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha felicitado este lunes a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales, en la que se ha impuesto al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, y ha apelado a un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales.

"Espero que durante su nuevo mandato, las relaciones de amistad entre Irán y Brasil se expandan aún más y que la cooperación entre ambos países en áreas de interés común avancen, en línea con los intereses comunes de las dos naciones y el refuerzo del multilateralismo, el desarrollo y la paz internacional", ha dicho.

Así, ha trasladado a Lula sus mejores deseos para que "tenga éxito en esta importante responsabilidad" al frente del país sudamericano, así como "sus deseos de prosperidad" para Brasil, según un mensaje publicado por la Presidencia iraní.

La comisión electoral ha indicado que Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%.