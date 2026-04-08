Llegan a París los dos franceses liberados tras pasar más de tres años encarcelados en Irán

Archivo - Imagen de archivo de una protesta a favor de los ciudadanos franceses Cecile Kohler y Jacques Paris, detenidos en 2022 en Irán. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris han llegado este miércoles a París, la capital de Francia, tras abandonar Irán después de pasar más de tres años encarcelados en suelo iraní, donde fueron detenidos en 2022 y acusados de espionaje.

Los dos han aterrizado sobre las 9.00 horas (hora local) en el aeropuerto Charles de Gaulle, al que han llegado en un vuelo comercial. Allí han sido recibidos por varios equipos del Centro de Crisis del Gobierno antes de desplazarse hasta el palacio del Elíseo, donde se han reunido con el presidente, Emmanuel Macron.

Durante su visita al palacio han saludado al presidente, con el que han conversado durante unos minutos. Así, han expresado su agradecimiento por la "calurosa bienvenida" recibida a su llegada. "Hemos experimentado una injusticia constante", han declarado, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

"Ahora somos conscientes de lo afortunados que hemos sido porque las cosas podrían haber sido mucho peor", ha apuntado Kohler, pareja de Paris, quien ha hablado, por su parte, de lo "duro" e "inhumano" que ha sido estar en prisión y de las condiciones de su detención. Los dos se han mostrado "aliviados" por la idea de volver a ver a sus seres queridos después de tanto tiempo.

Tras casi cuatro años encarcelados, su liberación supone un "profundo alivio", tal y como ha manifestado el jefe de Estado francés, que ha dado las gracias a las autoridades de Omán por su mediación, especialmente "en los tiempos actuales".

"También queremos dar las gracias a todos los servicios estatales que se han visto involucrados, incluido el embajador en el terreno", ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha dicho sentirse "extremadamente feliz".

Además, ha aplaudido las acciones del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y a sus equipos. "Han hecho un gran trabajo, con coraje, y estamos extremadamente agradecidos", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "nos complace enormemente recibirlos en suelo francés".