Irán.- El Grupo de Puebla reclama el cese inmediato de las hostilidades en Irán

Archivo - Reunión del Grupo de Puebla - Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Puebla, organización que aglutina a expresidentes progresistas latinoamericanos, han publicado un manifiesto en el que reclaman el cese inmediato de las hostilidades en Irán y abogan por una solución diplomática al conflicto.

"El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia iraní en la región, agravan una escalada que amenaza la paz internacional y pone en riesgo directo a la población civil", ha publicado el Grupo de Puebla en redes sociales.

"Desde el Grupo de Puebla exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la activación urgente de canales diplomáticos bajo el marco de la ONU", ha añadido.

El Grupo de Puebla tiene entre sus integrantes más destacados a los expresidentes de Ecuador Rafael Correa, de Brasil Dilma Rousseff, de Paraguay Fernando Lugo, y el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. También figuran exmandatarios como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández (Argentina) o Manuel Zelaya (Honduras) y políticos como Irene Montero (España), Jorge Rodríguez (Venezuela), Cuahútemoc Cárdenas (México) u Oriol Junqueras (España).