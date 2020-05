Irán.- Irán advierte de que el acuerdo nuclear "morirá para siempre" si se prorroga el embargo de armas de la ONU

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo iraní ha advertido este domingo de que el acuerdo nuclear firmado en 2015 "morirá para siempre" si el embargo de armas aplicado por Naciones Unidas es prorrogado, en medio de los intentos de Estados Unidos por lograr que se las medidas punitivas se mantengan en pie a pesar de que se salió del pacto de forma unilateral en 2018.

Alí Shamjani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha resaltado que el pacto "morirá para siempre si se circunvala la resolución 2231 (de Naciones Unidas, que puso en vigor el acuerdo nuclear) y se mantienen las sanciones ilegales contra Irán en lo relativo a las armas".

"El virus de las sanciones es la herramienta de Estados Unidos para la supervivencia de su hegemonía en declive", ha manifestado a través de su cuenta en Twitter, donde ha cuestionado además el papel de la Unión Europea (UE).

"¿Qué hará la UE? Salvar su dignidad y apoyar el multilateralismo o aceptar la humillación y ayudar al unilateralismo?", se ha preguntado Shamjani, ante las arremetidas diplomáticas estadounidenses para intentar mantener el pie el embargo.

Según las informaciones facilitadas recientemente por el diario estadounidense 'The New York Times', el Gobierno de Estados Unidos está preparando un argumento legal para defender que sigue siendo parte del acuerdo nuclear con el objetivo de lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda el embargo de armas y aplicar más sanciones contra el país.

La estrategia en la que trabaja el secretario de Estado, Mike Pompeo, busca impedir la exportación de armas convencionales a Irán tras el fin del embargo en octubre defendiendo que el país norteamericano siendo "un estado participante" en el acuerdo.

El plan contempla que Estados Unidos se presente como miembro del acuerdo para forzar la reimposición de todas las sanciones existentes antes del pacto de 2015 en caso de que el embargo de armas no sea prorrogado. Rusia y probablemente China se opondrán a prorrogar este embargo en la ONU.

"No podemos permitir que Irán compre armas convencionales en seis meses. El (ex) presidente (Barack) Obama no debió haber acordado nunca un fin del embargo de armas de Naciones Unidas", dijo Pompeo, quien agregó que Washington "está preparado para ejercer todas las opciones diplomáticas para garantizar que el embargo de armas sigue en pie en el Consejo de Seguridad de la ONU".

En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, recordó que "hace dos años, Pompeo y su jefe declararon 'el cese de la participación de Estados Unidos' en el acuerdo". "Soñaban con que su 'campaña de máxima presión' iba a poner a Irán de rodillas", manifestó.

"Dado que esa política es un fracaso abyecto, ahora quiere ser un participante en el acuerdo nuclear. Que deje de soñar. La nación iraní siempre decide su destino", recalcó a través de su cuenta en Twitter, junto a varias noticias sobre el anuncio de Estados Unidos sobre su retirada del acuerdo.

Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo, si bien Teherán ha ido retirándose de sus compromisos en denuncia por lo que describe como una inacción del resto de partes para contrarrestar las sanciones estadounidenses.