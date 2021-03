Irán.- Irán advierte a los países occidentales contra "pasos equivocados" en apoyo a EEUU en el seno de la AIEA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha advertido este lunes a los países occidentales contra cualquier "paso equivocado" en apoyo a Estados Unidos en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional para la Energía Nuclear (AIEA) y ha dicho que esto podría complicar aún más la situación en torno al acuerdo nuclear de 2015.

"Los europeos han iniciado un movimiento equivocado en apoyo a Estados Unidos en la Junta de Gobernadores", ha indicado, antes de agregar que Teherán ya ha informado al organismo de la situación, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Las palabras de Zarif han llegado antes de que la Junta de Gobernadores de la AIEA celebre este mismo lunes una reunión por videoconferencia para abordar la situación, en la que Estados Unidos podría buscar apoyo de otros países para criticar las últimas violaciones del acuerdo por parte de las autoridades iraníes.

Así, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha resaltado que el lenguaje de las acusaciones y las amenazas "no funcionará" y ha rechazado nuevamente "conversaciones bilaterales" con Estados Unidos hasta que Washington no se reintegre en el acuerdo --que abandonó unilateralmente en 2018-- y retire sus sanciones.

"Las acciones positivas tendrán respuestas positivas. Sin embargo, si vemos distintos comportamientos por parte de Europa y Estados Unidos, nuestras respuestas también serán diferentes", ha señalado, antes de pedir a los países europeos --Francia, Reino Unidos y Alemania- que "el camino de la cooperación funciona mejor que otros".

"El camino de la diplomacia siempre ha estado abierto y no ha habido cambios en la reunión de la comisión conjunta del acuerdo nuclear y Estados Unidos, como violador del acuerdo nuclear, debe cumplir sus obligaciones y volver a la mesa (de conversaciones)", ha remachado Jatibzadé.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohani, ha señalado durante la jornada que Estados Unidos "se arrodillará" ante la nación iraní y tendrá que retirar finalmente las sanciones impuestas desde 2018, cuando el entonces presidente, Donald Trump, dio orden de que Washington se retirara del histórico acuerdo de 2015.

IMPACTO EN LA SUPERVISIÓN DE LA AIEA

El director general de la AIEA, Rafael Grossi, ha hecho hincapié en que la "suspensión o limitación" de las actividades de verificación del organismo anunciadas por Irán durante las últimas semanas "tendrá un grave impacto en la capacidad de la agencia para informar sobre la aplicación de los compromisos de Irán".

En este sentido, ha destacado la importancia del "acuerdo técnico temporal" alcanzado el 21 de febrero y ha añadido que "permitirá a la agencia reiniciar la verificación y supervisión total de los compromisos nucleares de Irán bajo el acuerdo nuclear cuando Irán retome la aplicación de los mismos, si lo hace".

Grossi ha explicado además que "la presencia de múltiples partículas de uranio de origen antrópico" en una ubicación no declarada previamente por Irán "es un claro indicativo de que material nuclear y equipamiento contaminado por material nuclear ha estado presente en esta ubicación", sin que Irán "haya dado la explicación necesaria, total y técnicamente creíble" para justificarlo.

"En ausencia de una explicación técnicamente creíble por parte de Irán, la agencia está profundamente preocupada porque material nuclear no declarado pueda haber estado presente en esta ubicación no declarada y que este material nuclear siga sin ser notificado por parte de Irán, según el acuerdo de salvaguarda", ha valorado.

Las autoridades iraníes han anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.