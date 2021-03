Irán.- Irán advierte de que podría revisar su cooperación con la AIEA si se aprueba una resolución contra el país

Resalta que "Biden no puede aplicar las políticas de Trump y esperar resultados diferentes"

El Gobierno de Irán ha advertido este martes de que podría revisar su cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) si se aprueba una resolución contra el país durante la próxima Junta de Gobernadores del organismo internacional.

El portavoz del Ejecutivo, Alí Rabiei, ha resaltado que "si la resolución antiiraní que ha sido preparada es ratificada, Irán adoptará acciones y decisiones adecuadas". "Nuestra reacción puede ser revisar nuestra cooperación con la AIEA", ha agregado.

Así, ha defendido que el acuerdo técnico alcanzado recientemente con la AIEA fue "un acto de equilibrio" que "da a una parte el derecho a suspender parcial o completamente sus obligaciones si las otras partes no cumplen con sus compromisos".

Rabiei ha hecho hincapié en que el país seguirá integrado en el acuerdo nuclear de 2015 y ha reiterado que Irán cumplirá la totalidad de las cláusulas "si el resto de partes vuelven a cumplir sus obligaciones", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

En este sentido, ha manifestado que la política de "máxima presión" y sanciones contra Irán "ha fracasado" y ha provocado el "aislamiento" de Estados Unidos. "Nosotros, como muchos otros países, creemos que no hay otra vía que no sea la diplomacia para resolver la disputa, pero la diplomacia no puede empezar sin buena voluntad y honestidad", ha valorado.

"Hasta la fecha, el Gobierno de Estados Unidos se ha negado a dar el más mínimo paso que refleje esfuerzos para generar confianza", ha dicho Rabiei, quien ha tildado de "retórica hipócrita e inaceptable" la oferta de diálogo de Washington si Teherán cumple sus compromisos con el acuerdo.

"Estamos preparados para escuchar toda propuesta justa y honesta para resolver esta disputa, pero estamos esperando aún más ver acciones para restaurar gradualmente la confianza perdida", ha reseñado, antes de pedir "pasos recíprocos" al resto de firmantes para "mostrar buena fe".

De esta forma, Rabiei ha recalcado que "cualquier acción contraria a las expectativas" de las autoridades iraníes "tendrá un efecto negativo en el proceso diplomático y puede cerrar rápidamente las ventanas de oportunidad".

"Seguimos comprometidos con la diplomacia y confiamos en que, en el futuro próximo, la ley prevalezca sobre la extravagancia y la coacción. Estamos esperando acción por parte de Estados Unidos. La Administración de (Joe) Biden no puede aplicar las políticas de (Donald) Trump y esperar resultados diferentes", ha remachado.

Las autoridades iraníes han anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.