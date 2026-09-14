Irán.- Irán agrega a más de 75 buques a su lista de sanciones por violaciones de los protocolos en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el paso de Ormuz, ha publicado este lunes una lista actualizada con los nombres de otros más de 75 buques agregados a su lista de prohibición de tránsito en este estratégico paso, en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La PGSA ha publicado en redes sociales un listado actualizado que incluye a otros 77 buques, al tiempo que ha pedido a "aseguradoras, empresas de protección e indeminzación y sociedades de clasificación" que no den servicio a estas embarcaciones para "evitar consecuencias derivadas de trabajar con ellos".

Estos buques harán frente a restricciones de paso y se exponen a posibles confiscaciones, en el marco de las restricciones impuestas por Irán en la zona a causa del citado conflicto, incluidos ataques contra buques que intentan cruzar sin coordinación con Teherán, a pesar de que Estados Unidos insiste en que controla el lugar gracias a su bloqueo a puertos iraníes.