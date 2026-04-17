Irán.- Irán anuncia que abre "completamente" el estrecho de Ormuz mientras dure alto el fuego

Archivo - March 15, 2026, Taichung, Taiwan: A map depicting the Kharg Island, the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman is displayed on a screen - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.