Irán.- Irán avisa de que podría dejar el Tratado de No Proliferación Nuclear y solo volvería si lo firma Israel

Lamenta la "inacción" de la Unión Europea ante la salida "unilateral" de EEUU del acuerdo nuclear de 2015

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán en España, Hasán Ghasgahvi, ha advertido este jueves de que la República Islámica podría llegar a abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) por un proyecto de ley en este sentido que está tramitando el Parlamento de Teherán, por lo que ha avisado de que si deja este pacto, el régimen exigirá como condición para reincorporarse que antes lo firme Israel.

El embajador iraní ha planteado esta posibilidad en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que se ha llegado a esta situación por la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 y por la "inacción" de la Unión Europea ante esa salida.

"Se tardaron años en que Irán se incorporara al Tratado de No Proliferación Nuclear. Si esos países quieren seguir presionando a Irán restituyendo las sanciones internacionales contra Irán y después Irán decide salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Cuál va a ser el futuro de todo esto?", ha dicho el diplomático, antes de hacer hincapié en que el TNP es "un buen instrumento para la no proliferación nuclear".

El embajador iraní ha indicado que el proyecto de Ley para la salida del TNP está actualmente en tramitación en el Parlamento de Irán y ha señalado que no sabe si será ratificado porque la decisión corresponde a los parlamentarios. "Lo que sí sé es que toda esta situación la estamos viviendo por la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y por la inacción de la Unión Europea", ha indicado.

En todo caso, ha señalado que si Irán llegara a dejar el TNP, el debate actual en el país entre "analistas y especialistas" se centra en que la "condición" que la República Islámica pondría para reincorporarse a ese acuerdo sería que antes "lo firme el estado de Israel", que no ha ratificado dicho pacto.

El embajador ha recalcado que, hasta la salida de Estados Unidos, la República Islámica "cumplió al 100 por 100" el acuerdo nuclear de 2015 y ha denunciado que los "instrumentos" SPV e Intex, creados por la Unión Europea para realizar transacciones comerciales con Teherán "nunca" se han puesto en marcha.

EL ACUERDO DEL SIGLO ES "UN CUCHILLO EN EL CORAZÓN DE LOS PALESTINOS"

Preguntado por el llamado 'acuerdo del siglo' que ha presentado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como propuesta de plan de paz para israelíes y palestinos, Ghasghavi ha dicho que supone "un cuchillo en el corazón" de los palestinos y establece "la creación de guetos" porque deja desconectados los territorios palestinos.

Tras subrayar que la propuesta de Trump "acaba con todos los acuerdos" de paz anteriores, ha lamentado que el 'acuerdo del siglo' no contemple el "derecho histórico" de los palestinos "expulsados" a volver a su tierra.

El embajador ha recordado que España aprobó una ley para conceder la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV y ha subrayado que los palestinos "tienen derecho a volver a la tierra de la que fueron expulsados hace varias décadas".

LOS PALESTINOS NO TENDRÁN DERECHO A PASAPORTE NI EJÉRCITO

Además, ha denunciado que la propuesta de plan de paz de Trump establece que los palestinos "no tendrán derecho a tener pasaporte" y que Palestina "no tendrá derecho a tener un ejército o su propio servicio de seguridad", además de legalizar "más de 120 asentamientos actualmente ilegales".

"El acuerdo destruye los demás acuerdos construidos en los últimos años sobre este conflicto. Este acuerdo está buscando conformar un único gobierno judío israelí en un territorio que históricamente pertenece no solo a los judíos sino a muchas otras religiones", ha explicado.

En este sentido, el embajador de la República Islámica ha denunciado que el acuerdo propuesto por Trump "se basa en una visión apocalíptica de una de las interpretaciones del Viejo Testamento". "Este 'acuerdo del siglo' antes de ser un acuerdo político es un acuerdo religioso fanático", ha señalado.

Frente a lo planteado por Trump, el embajador ha puesto en valor la propuesta que defiende desde hace 30 años el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que pasa por garantizar el retorno a Palestina de "todos los expulsados" y celebrar un referéndum que dé lugar a un gobierno basado en el resultado de esa consulta y que permita que "todas las religiones puedan vivir pacíficamente". "El plan de Irán es totalmente compatible con los valores democráticos", ha destacado.

Gasghavi ha censurado que la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos implica "desconectar Palestina de Jordania" y, por tanto, "de su historia islámica, árabe y nacional". "Con esa separación, hacen una humillación a la identidad nacional de Palestina y a la identidad islámica y árabe de Palestina porque se desconecta de Jordania que es el país vecino. Podíamos compararlo con que alguien desconectara a España, Portugal y Andorra en la Península Ibérica para que no haya esa conexión. Sería un crimen cultural", ha afirmado.

Por último, en relación a la investigación sobre el derribo del avión de Ukraine International Airlines el 8 de enero cerca de Teherán, ha asegurado que la República Islámica quiere esclarecer "todas las responsabilidades" y que, cuando concluyan las indagaciones, se informará públicamente de su resultado.

"Para nosotros es de suma importancia poder esclarecer toda las dimensiones de esta situación para responder ante la opinión pública de nuestro país y la opinión pública de aquellos países que se han visto afectados y, por supuesto, a los familiares de las víctimas de ese trágico accidente", ha concluido.