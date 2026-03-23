Irán.- Irán confirma un ataque de EEUU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

Archivo - November 2, 2025, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN (R) and the head of Iran's Atomic Energy Organization MOHAMMAD ESLAMI (C) tour the countryâ€s nuclear facilities in Tehran. During their visit to the Atomic Energy Organization - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo
MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.
"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.
Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".