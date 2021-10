Irán critica el "silencio" y la "negligencia" de la AIEA en torno al programa nuclear de Israel

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han criticado a la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) por su "silencio" y "negligencia" en torno al programa nuclear de Israel y ha resaltado que esta postura "envía un mensaje negativo" a los países miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

El representante permanente iraní ante la AIEA, Kazem Qaribabadi, ha dicho que este mensaje sería que "ser miembro equivale a aceptar verificaciones robustas, mientras que estar al margen significa estar libre de cualquier obligación o crítica e incluso ser recompensado".

"¿Cuál es la ventaja de ser miembro del TNP y aplicar las salvaguardas de la agencia?", se ha preguntado en una serie de mensajes en su cuenta en Twitter. "¿Cómo puede alguien ver a la AIEA como un socio serio, profesional e imparcial si no busca una aplicación justa de las salvaguardas para todos sus miembros?", ha criticado.

Las palabras de Qaribabadi han llegado una semana después de que el director de la AIEA, Rafael Grossi, afirmara en una entrevista que el organismo no aborda el programa nuclear israelí porque "no es parte del TNP". "Israel nunca firmó el tratado. No juzgo si eso es bueno o malo. Me gustaría que lo hicieran, porque creo en la universalidad de este tratado", manifestó.

"Cuando hay un país que no lo hace, el grado de inspección que tenemos es limitado a lo que declaren. Hay un par de sitios al que podemos ir a verificar", explicó. "En el caso de Irán, como la mayoría de los países del mundo, es parte del TNP y a través de ese estatus legal derivan una serie de obligaciones que tienen", reseñó.

"No gestos políticos, sino obligaciones legales que tienen. De ahí nuestro papel mucho mayor, no sólo en Irán, sino en los otros 192 estados parte del TNP", remachó Grossi, en medio del estancamiento de las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se han celebrado durante meses en la capital de Austria, Viena, si bien quedaron suspendidas poco antes de que el ultraconservador Ebrahim Raisi jurara el cargo como nuevo presidente.