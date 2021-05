Irán descarta un "acuerdo preliminar" en Viena y pide un pacto que aborde todos los puntos de disenso

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha descartado este lunes la posibilidad de alcanzar un "acuerdo preliminar" en el marco de las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 y ha incidido en la necesidad de alcanzar un pacto que aborde la totalidad de los puntos de disenso entre las partes.

"En la situación actual, no hay nada parecido a un acuerdo preliminar y no habrá acuerdo a menos que haya acuerdo sobre todo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, quien ha confirmado la existencia de avances en las conversaciones.

Jatibzadé ha desvelado que, ante las diferencias presentes entre las partes, el jefe negociador iraní, Abbas Araqchi, ha decidido acelerar los trabajos en los tres comités creados para abordar los asuntos pendientes, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Asimismo, ha confirmado la existencia de contactos para intentar prorrogar la fecha límite fijada por Estados Unidos para la retirada de sanciones sobre el país asiático, una de sus principales exigencias de cara a volver a cumplir todos sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear de 2015.

Las autoridades iraníes han amenazado con eliminar el 21 de mayo todo el material grabado en sus instalaciones nucleares si Washington no retira las sanciones, si bien Jatibzadé ha señalado que la fecha podría ser aplazada. Pese a ello, ha incidido en que la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) no podrá realizar inspecciones más allá de aquellas contempladas por el acuerdo de salvaguarda.

En este sentido, ha recordado que la ley aprobada en este sentido por le Parlamento "es vinculante" y ha hecho hincapié en que "ahora la AIEA no tiene ningún acceso más allá del acuerdo de salvaguardas". "Hemos acordado que las grabaciones se lleven a cabo, pero no se entreguen", ha apuntado.

Por otra parte, Jatibzadé ha argüido que Teherán "no quiere que las conversaciones sean de desgaste", pero ha incidido en que las autoridades iraníes "no quieren un acuerdo que no esté dentro del marco de las políticas (iraníes) y las instrucciones ejecutivas".

"Si las conclusiones alcanzadas (en Viena) requieren que las delegaciones vuelvan a sus capitales, esto pasará durante el fin de semana", ha valorado. "Debemos esperar al próximo día o dos para ver a dónde llevan estas negociaciones técnicas", ha remachado.

Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.