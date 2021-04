Irán dice que Israel llevó a cabo "una muy mala apuesta" en relación con el incidente en la central de Natanz

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que el incidente registrado el domingo en la central nuclear de Natanz "es una muy mala apuesta" por parte de las autoridades israelíes, a las que Teherán ha responsabilizado de lo que ha descrito como un acto de "terrorismo nuclear".

"En el futuro próximo, Natanz avanzará con centrifugadoras más avanzadas y poderosas. Si los israelíes pensaban que detendrían a Irán a la hora de buscar la retirada de las sanciones impuestas contra el pueblo, hicieron una muy mala apuesta", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif.

Así, ha insistido en que el incidente fue "una estupidez terrorista" y ha advertido a Israel de las consecuencias a las que podría hacer frente en caso de que las investigaciones determinen que ha estado detrás de lo sucedido, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, aseguró el lunes que Teherán "se vengará del régimen sionista". "La respuesta de Irán será vengarse del régimen sionista en el momento y el lugar adecuado", sostuvo.

Fuentes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos citadas por 'The New York Times' han indicado que se registró una potente explosión que dañó el sistema eléctrico interno y han apuntado a una operación llevada a cabo por Israel, que no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Asimismo, han manifestado que la explosión habría provocado daños importantes a la capacidad de Irán para enriquecer uranio y que Teherán necesitaría al menos nueve meses para restaurar la producción en Natanz a los niveles que mantenía en estos momentos.

El suceso en Natanz ha tenido lugar después de la instalación de una nueva serie de centrifugadoras de uranio, más modernas, que permiten enriquecer el material al 20 por ciento, lejos aún del 90 por ciento necesario para fabricar una bomba atómica. De hecho, Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines estrictamente pacíficos.

En julio de 2020, se produjo una explosión y un incendio en la nave de ensamblaje de centrifugadoras que, según afirmó luego Kamalvandi, fue resultado de un sabotaje. Previamente, en 2010, fue objetivo de un ataque informático conjunto de Israel y Estados Unidos con el virus Stuxnet que destruyó más de un millar de centrifugadoras.

CRÍTICAS A LA UE

Zarif ha criticado además a la Unión Europea (UE) por imponer nuevas sanciones contra Teherán en lugar de criticar las sanciones estadounidenses tras su retirada unilateral en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y ha dicho que la decisión demuestra que el bloque "no tiene estatus en el mundo".

"Es sólo un seguidor de las políticas estadounidenses, pero también un seguidor de los grupos más extremistas en Estados Unidos y en el régimen sionista", ha valorado, en referencia a Israel. "Es un motivo para que Europa esté avergonzada. Es una acción destructiva y responderemos", ha manifestado.

En este sentido, el ministro iraní ha pedido a los países europeos que "piensen sobre su dignidad" y ha agregado que "Europa debería saber que no está en una posición moral superior". "Europa no puede dar lecciones al mundo. Una Europa donde la xenofobia y el antiislamismo han creado condiciones terribles para los musulmanes, no tiene reputación ni posición para sancionar a las autoridades iraníes", ha remachado.

Las palabras de Zarif han llegado después de que Jatibzadé anunciara a última hora del lunes la suspensión de todos los contactos diplomáticos con la UE en represalia a la aprobación de la renovación durante al menos un año de las sanciones que pesan contra Irán por violaciones de Derechos Humanos y que afectan a 89 personas y cuatro entidades.