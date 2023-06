Irán.- Jamenei asegura que si Irán quisiera desarrollar armas nucleares "no podrían impedírnoslo"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha reiterado este domingo que su país no aspira a construir armas nucleares, pero que si lo hiciera, "no podrían impedírnoslo".

Jamenei cree que la cuestión nuclear es una excusa para ir en contra de Irán y ha reprochado las "mentiras" sobre las supuestas intenciones de Teherán de construir bombas atómicas, según recoge la prensa oficial iraní.

"Los enemigos llevan 20 años contra nosotros con el tema nuclear porque saben que la industria nuclear es la clave del avance científico del país", ha apuntado Jamenei durante su visita a una exhibición de los avances nucleares iraníes celebrada en el palacio de congresos Hoseiniya del Imán Jomeini de Teherán.

Jamenei ha citado su fatua contra la producción, almacenamiento y utilización de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, por ser 'haram', pecado.

"La excusa de las armas nucleares es una mentira y ellos también lo saben (...). No queremos avanzar hacia las armas (nucleares) por nuestras creencias islámicas. De lo contrario, no habrían podido impedírnoslo, igual que hasta ahora no han podido detener nuestro desarrollo nuclear", ha argumentado.

Jamenei ha subrayado que la industria nuclear propicia avances en sectores como el tecnológico, económico y sanitario y contribuye a mejorar el nivel de vida de la gente y aumenta el "peso político" del país en el mundo.

Además, Jamenei ha abogado por "comercializar los productos y servicios nucleares". "Hay una buena demanda para nuestros logros en los mercados internacionales y se puede aprovechar en beneficio de la economía y los ingresos del país", ha argumentado para lograr "un Irán fuerte".