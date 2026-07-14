Irán.- Lula tilda de "piratería" la intención de Trump de cobrar un 20% de tasa por los cruces en el estrecho de Ormuz

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre del G7 celebrada en Francia en junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tildado de "piratería" la intención expresada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar una tasa del 20% a cambio de garantizar el paso de buques a través del estrecho de Ormuz, en medio de las nuevas tensiones con Irán a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"El presidente Trump tuiteó que desbloqueará el estrecho de Ormuz. Pero por cada barco desbloqueado que sea retirado del estrecho, el propietario del petróleo debe pagarle el 20%. Esto antes se consideraba piratería", ha dicho durante un acto en Sao Caetano do Sul, en el estado de Sao Paulo.

"Un Estado importante como Estados Unidos, que combatió la piratería durante mucho tiempo, no debe ahora convertirse en pirata", ha sostenido, antes de afirmar que la situación en el estrecho de Ormuz es "responsabilidad" de Estados Unidos por su ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

Así, ha resaltado que antes del conflicto "el estrecho no estaba cerrado". "No fue Brasil quien inventó la guerra con Irán. ¿Realizó disparos Brasil? No. ¿Mató a alguien Brasil? No. Fue él quien inventó esa guerra", ha explicado, en referencia al inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, el mandatario brasileño ha acusado a Washington de "mentir" al afirmar que Irán quería obtener armas nucleares y ha trazado un paralelismo con los argumentos presentados por Estados Unidos para invadir Irak en 2003 bajo acusaciones contra el régimen de Sadam Husein por presunta posesión de armas de destrucción masiva.

"Es muy delicado ver que Estados Unidos provoca una guerra y ahora empieza a cobrar a los barcos que van a atravesar el estrecho por la seguridad que ofrece. Eso no es común, no es normal, no es democrático ni civilizado. Es algo anormal que alguien aproveche la desgracia para ganar dinero a costa de la desgracia", ha explicado.

Por otra parte, ha lamentado que "el precio de la guerra" ha empezado a impactar sobre la economía brasileña, incluido un alza en los precios de los productos básicos, en gran parte debido a las afectaciones en el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de exportación y tráfico marítimo del mundo.

Trump declaró "abierto" el lunes el estrecho de Ormuz y anunció que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso, argumentando que Estados Unidos ejercerá de "guardián" de la vía, después de que Teherán anunciara el domingo su cierre en respuesta a los últimos ataques estadounidenses contra el país, alegando que se trata de violaciones del preacuerdo de junio.

En respuesta, el Ejército de Irán aseguró que Teherán no permitirá que Washington "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", mientras que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ironizó con el anuncio de Trump. "Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", zanjó.