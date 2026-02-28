Milei declara una alerta de seguridad nacional en Argentina para proteger a la comunidad judía

Archivo - Javier Milei, presidente de Argentina - Harold Cunningham/World Economic / DPA - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha declarado una alerta de seguridad nacional para proteger a la comunidad judía a raíz de los ataques de este sábado lanzados por EEUU e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta iraní contra territorio israelí y posiciones militares estadounidenses en la región.

El presidente argentino, reza un comunicado de la Presidencia, "ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino".

"La medida alcanza todos los objetivos sensibles del pais, asi como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", ha añadido.

Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de movimiento, el aumento de la "trazabilidad de los movimientos transfronterizos" y la revisión de alertas tempranas "en zonas consideradas sensibles".