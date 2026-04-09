Irán.- Los ministros de Exteriores iraní y saudí buscan lograr la paz en su primera llamada desde el inicio de la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud. - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Irán y Arabia Saudí, Abbas Araqchi y Faisal bin Farhan, respectivamente, han abogado este jueves por lograr la paz y restaurar la seguridad en la región de Oriente Próximo en la que es su primera llamada oficial desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva a finales de febrero contra Irán.

El Ministerio de Exteriores saudí ha indicado en un comunicado que este es el primer contacto oficial entre las partes, que llega ahora tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, que cifra ya en más de 3.000 los muertos en su territorio desde que comenzó la guerra.

"La llamada se ha centrado en analizar los últimos acontecimientos y la forma de reducir la tensión para contribuir a restaurar la seguridad y la estabilidad en la región", recoge el texto, que llega dos días después de que se anunciara el alto el fuego.

La ofensiva fue lanzada en medio de las negociaciones indirectas --mediadas por Omán-- entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear, y propició ataques en respuesta por parte de Irán contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí. Está previsto que las delegaciones de Teherán y Washington inicien contactos este viernes para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.