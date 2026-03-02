Irán.- Muere la viuda del ayatolá Alí Jamenei por las heridas sufridas en los bombardeos de EEUU e Israel

Archivo - El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei - GOBIERNO DE IRÁN - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mansuré Jojasté Bagherzadé, la viuda del líder supremo de Irán, e ayatolá Alí Jamenei, ha muerto a causa de las heridas sufridas en los bombardeos perpetrados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en los que también falleció su marido y varios miembros de su familia.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagherzadé, de 78 años, ha caído "mártir" tras sucumbir a las heridas sufridas en estos bombardeos. Previamente se había confirmado la muerte de una hija, un nieto y otros dos familiares de Jamenei en los citados bombardeos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.