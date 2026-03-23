Putin traslada a las autoridades iraníes que Rusia sigue siendo "un socio de fiar"

RUSSIA, MOSCOW - MARCH 19, 2026: Russia's President Vladimir Putin at an expanded meeting of the Collegium of the Russian Prosecutor General's Office - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado a las autoridades iraníes todo el apoyo de su país en esta "difícil prueba" que representa la guerra contra Estados Unidos e Israel tras comprometer el pleno respaldo de Moscú merced a la asociación estratégica firmada por ambos países el año pasado.

Putin ha incluido a Irán en su ronda de llamadas telefónicas a los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas y su diáspora iraní con motivo de la celebración del Nowruz, el año nuevo persa.

El presidente ruso ha felicitado al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y al presidente, Masud Pezeshkian, con un deseo "al pueblo iraní" para "que supere estas difíciles pruebas con dignidad y señaló que Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio de fiar para Teherán durante este difícil período".