Irán.- La reina de belleza iraní detenida en un aeropuerto de Filipinas teme por su vida y pide ayuda

MANILA, 29 Oct. (DPA/EP) -

La reina de belleza iraní Bahareh Zare Bahari, detenida en el aeropuerto de Filipinas desde hace dos semanas, ha pedido ayuda este martes y ha dicho que teme por su vida. "Me matarán o detendrán por 25 años por criticar al Gobierno iraní si me devuelven a Irán", ha señalado a ABS-CBN News en Manila.

Además, Bahari ha asegurado, en su cuenta personal de Twitter, no tener noticias sobre su liberación. "Filipinas no es ya un lugar seguro, y necesito estar a salvo para no vivir con miedo de por vida", ha dicho. "Por favor tened consideración. Necesito un lugar seguro para vivir sin angustias", ha escrito en otro tuit.

Del mismo modo, Bahari ha hecho un llamamiento al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, para que intervenga en su liberación. "Querido presidente Duterte, ¿se imagina usted a su hija bloqueada en el aeropuerto de Irán por 12 días sin haber cometido ningún delito? ¿O se imagina que justo en el mes de graduación ella no puede entrar al país en el que está estudiando? ¿Podría ser justo conmigo?", ha escrito.

La reina de belleza fue detenida, el pasado 17 de octubre, después de llegar a Manila desde Dubai, debido a una solicitud de la Interpol, según ha señalado el Departamento de Inmigración de Filipinas. Desde entonces, ha estado encerrada en una habitación en el Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, tras haber pedido asilo.

Bahari, quien representó a Irán en el concurso de Miss Intercontinental 2018 que se llevó a cabo el pasado enero en Manila, ha estado viviendo en Filipinas desde 2014 estudiando odontología.

El Departamento de Inmigración ha indicado que la reina de belleza de 31 años es buscada por asalto y agresión en Irán, pero no ha dado más detalles. Por su parte, Bahari ha negado estas acusaciones y ha dicho que los cargos que se le imputan son un acoso por su activismo político.

El Ministerio de Exteriores filipino ha rechazado comentar sobre el caso de la reina de belleza y ha indicado que "su solicitud de asilo está siendo considerada, sin embargo el departamento no comentará al respecto".