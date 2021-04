Rohani dice que la filtración de las declaraciones de Zarif busca "crear división en el país"

El ministro se disculpa, dice que la conversación era "secreta y teórica" y ensalza la figura de Soleimani

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha afirmado este miércoles que la filtración de unas declaraciones del ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, tienen como objetivo "crear división en el país", después de que el propio Zarif se disculpara por la controversia generada por sus palabras.

"La grabación ha sido publicada por aquellos que están contra Irán, el pueblo de Irán y los intereses de Irán en el momento exacto en el que (las conversaciones sobre el acuerdo nuclear en) Viena están en su momento de máximo éxito, para crear división en el país", ha manifestado.

Asimismo, ha cargado contra Estados Unidos, Israel y "regímenes reaccionarios" en la región y ha agregado que los comentarios de Zarif en el audio no reflejan necesariamente las opiniones del Gobierno o las suyas propias, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La grabación, publicada por la cadena de televisión Iran International, que Teherán acusa a Riad de financiar, incluye cerca de tres horas de declaraciones de Zarif en el marco de una entrevista con el periodista y economista iraní Said Laylaz.

En la misma, Zarif se mostró crítico con el fallecido jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, muerto en un bombardeo estadounidense en Irak en enero de 2020, y apuntó que tenía una gran influencia sobre la política exterior del país y estaba intentando sabotear los esfuerzos para mantener en pie el acuerdo nuclear.

Así, manifestó igualmente que la diplomacia iraní estaba siendo socavada por las acciones militares del país, especialmente en Siria, donde Teherán apoya al presidente, Bashar al Assad, y afirmó que Soleimani estaba usando la aerolínea nacional para llevar a cabo vuelos militares al país árabe.

Por otra parte, Zarif afirmó que su homólogo ruso, Sergei Lavrov, intentó evitar que Teherán firmara en 2015 el acuerdo nuclear, del que Moscú es parte, debido a que Moscú no estaba interesado en que Irán acercara posturas con los países occidentales.

Las palabras de Zarif, un experimentado diplomático, han causado una oleada de críticas en el país y han revelado un creciente cisma entre el sector moderado --al que también pertenece Rohani-- y el ala dura, en un momento en el que el país se prepara para unas presidenciales y se encuentra sumido en unas conversaciones clave en Viena sobre el acuerdo nuclear.

El propio ministro de Exteriores ha salido este miércoles al paso de estas informaciones y, en su primera reacción oficial al respecto, ha destacado su amistad con Soleimani y se ha disculpado por la publicación de una conversación confidencial.

"Lamento mucho que una conversación secreta y teórica sobre la necesidad de incrementar la cooperación entre la diplomacia y el terreno (en referencia a la Guardia Revolucionaria) para que los próximos líderes usen las valiosas experiencias de los últimos ocho años, se hayan convertido en un conflicto interno", ha argüido.

"He estado ensalzando el vigor, humanidad, pacifismo y valor del mártir Soleimani, no sólo ante el gran pueblo de Irán y no sólo hoy, sino ante todo el mundo y desde hace más de dos décadas", ha apuntado Zarif en un mensaje publicado a través de su cuenta en Instagram.

En este sentido, ha adjuntado un vídeo en el que rinde tributo a Soleimani ante un memorial erigido cerca del aeropuerto de Bagdad, donde murió en el citado bombardeo junto al entonces 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abú Mahdi al Muhandis.

"He dicho una y otra vez que si se logró la paz en Afganistán e Irak y que si el terrorismo de Estado Islámico fue derrotado es, por encima de todo, por la sabiduría y el valor del general Soleimani y la valentía y el sacrificio de los pueblos en esas tierras", ha señalado Zarif.

Por último, el ministro de Exteriores iraní ha recalcado que "reducir un debate teórico sobre la relación entre dos alas del poder en el extranjero de Irán, la diplomacia y el terreno, a un pretexto para polarizar a los oficiales y a los diplomáticos, que luchan por la dignidad y la gloria de Irán, no sólo es cortoplacista, sino una contradicción total con las visiones de este estudiante de Relaciones Internacionales (en referencia a sí mismo), que considera que son complementarias y una sinergia".

INVESTIGACIÓN

El propio Rohani ordenó el martes al Ministerio de Inteligencia abrir una investigación sobre la filtración, mientras que el portavoz del Gobierno iraní, Alí Rabiei, calificó lo sucedido de "conspiración" contra los intereses nacionales.

Así, Rabiei hizo hincapié en que los archivos de audio de ese encuentro han sido difundidos por "una cadena de televisión muy vengativa que ha sido fundada por el petrodólar y que ha estado apoyando el sufrimiento e intimidación de Irán desde su fundación".

"Este robo de documentos es una conspiración contra la administración, el 'establishment', la unión doméstica y nuestras honorables y eficientes instituciones", apuntó el portavoz del Ejecutivo, quien desveló que Rohani ha pedido al Ministerio de Inteligencia que "identifique a los agentes de la conspiración".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadé, señaló el lunes que las palabras de Zarif habían sido filtradas y estaban fuera de contexto, además de no reflejar de forma alguna la postura del Gobierno.