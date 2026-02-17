Irán/Rusia.-AMP.- Rusia e Irán debaten "fortalecer la cooperación" en materia energética

El Ministro de Energía de Rusia, Sergei Tsivilev, y el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, en su cita en Teherán. - MINISTERIO DE ENERGIA DE RUSIA

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Energía de Rusia, Sergei Tsivilev, y el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, han debatido este martes el "fortalecimiento de la cooperación" energética entre Moscú y Teherán en una cita previa a la comisión intergubernamental ruso-iraní para la cooperación comercial y económica que se celebra en la capital iraní.

En un comunicado, el Ministerio de Energía ruso ha señalado que en el encuentro tanto Rusia como Irán "subrayaron la necesidad de ampliar la cooperación en diversos sectores de la economía, incluyendo la energía, el transporte y el comercio".

De cara a comisión intergubernamental, las partes discutieron la implementación de los documentos de cooperación firmados en anteriores citas.

Tsivilev y Paknejad copresidirán este miércoles la reunión que busca potenciar la cooperación comercial y económica entre Rusia e Irán y que, en esta ocasión, estará especialmente centrada en cuestiones energéticas, con la idea de firmar un protocolo en el que se centran 16 grupos de trabajo especializados.

REUNIÓN CON LARIYANI

En su desplazamiento a Teherán, el titular de Energía ruso se ha reunido también con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, con el que ha valorado la cooperación positiva entre ambos países, subrayando el apoyo continuado de Moscú en distintos sectores.

Por su lado, Lariyani se ha referido al "nivel excelente" de las relaciones entre Iran y Rusia, asegurando que los vínculos van más allá de los lazos ordinarios. "En recientes años, Teherán y Moscú han sufrido presiones similares y restricciones por parte de Occidente, pero estas presiones no han sido capaz de frenar el curso de la cooperación estratégica entre ambos países", ha recalcado el asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

En este sentido, el alto cargo iraní ha reiterado la intención de los líderes de Irán y Rusia a elevar la cooperación, retirar cualquier obstáculo y facilitaar los procesos administrativos para avanzar en actividades y proyectos conjuntos.