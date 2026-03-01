Sánchez asegura que "siempre hay espacio para una solución negociada" en Oriente Próximo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (2i); el president de la Generalitat, Salvador Illa (3i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4i); el Rey Felipe VI (c); y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Her - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas" en Oriente Próximo.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Sánchez ha añadido que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar" que ha tildado de injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.