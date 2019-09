Irán.- Sánchez exhorta a Rohani a hacer todos los esfuerzos por mantener el acuerdo nuclear con Irán

Publicado 24/09/2019 22:42:31 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido este martes el acuerdo nuclear ante el presidente de Irán, Hasán Rohani, como un instrumento valioso para todo el mundo y ha reclamado a Teherán todos los esfuerzos posibles por mantenerlo.

El jefe del Ejecutivo español ha mantenido un encuentro bilateral con Rohani en Nueva York, en el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se ha celebrado en un clima de cordialidad en el que cada una de las partes han trasladado sus posiciones con claridad, según han informado fuentes de Moncloa.

Durante el mismo, Sánchez ha solicitado a Rohani que realice todos los esfuerzos posibles por mantener el acuerdo nuclear con Irán al considerar que es positivo para todo el mundo y un instrumento útil para la seguridad. Además, le ha transmitido el respaldo español a la posición europea en este tema, impulsada por Reino Unido, Alemania y Francia y a la que se irán sumando más países de la zona euro como Italia.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha pedido a Irán que no se descuelgue del pacto nuclear alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos, y del que la Administración de Donald Trump se desvinculó en 2018.

Aunque no se ha abordado el ataque con drones contra varias refinerías en suelo saudí el 14 de septiembre, en el encuentro sí se ha abordado la importancia que tiene Irán como actor regional en la mediación de conflictos y se ha destacado su posición para lograr estabilización región y para erradicar la violencia.

En este sentido, Sánchez ha destacado su deseo de mantener el diálogo multilateral y, aunque no se ha ofrecido como mediador, sí ha puesto a España como un país que puede contribuir a mantener un diálogo y buscar mantener esa relación como con otros países europeos.

Ambos han abordado igualmente cuestiones relativas a las relaciones bilaterales entre ambos países y, en este sentido, el presidente iraní ha expresado su deseo de iniciar lazos de cooperación cultural con España.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE EGIPTO

En el marco de su segundo día en Nueva York, el presidente de España en funciones también se ha reunido con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, con quien ha hablado largamente del movimiento yihadista presente aún en Libia y el Sahel y sus causas profundas.

Igualmente, ambos han aprovechado esta reunión bilateral para intercambiar opiniones sobre el conflicto libio y las relaciones entre la Unión Africana y la Unión Europea, claves para ambos países. Sánchez se ha interesado igualmente por la situación de las empresas españolas en Egipto y sus condiciones de acceso al mercado.

Tras el almuerzo, el jefe del Ejecutivo en funciones participa en el Foro Latin America, the United States and Spain in the Global Economy, coorganizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y por el diario 'El País'.

Ante una audiencia de grandes empresas, inversores americanos y periodistas, Sánchez trasladará un mensaje de confianza en las potencialidades de la economía y del conjunto de la sociedad española.

Frente a la coyuntura de desaceleración económica internacional y la incertidumbre generada por el Brexit, el presidente pondrá en valor la estabilidad de la economía española y el proyecto de política económica del Gobierno, que combina responsabilidad presupuestaria con responsabilidad social, al tiempo que sienta las bases de un crecimiento equilibrado, mediante la transición ecológica de la economía.

Tras el foro, Sánchez mantendrá un encuentro con inversores privados, directivos y altos ejecutivos de empresas globales con una fuerte exposición inversora en España. La reunión servirá para reiterar las fortalezas estructurales españolas, como son un entorno institucional sólido, o el hecho de poseer una de las mejores redes de infraestructuras físicas y digitales del mundo, que hacen de España un país especialmente atractivo para la inversión.

Antes de su intervención ante la Asamblea General al final de la tarde, el presidente Sánchez acudirá a la recepción que el presidente de los Estados Unidos, en calidad de anfitrión, ofrece a los jefes de delegación de los Estados miembros de las Naciones Unidas.