Irán.- La UE buscará involucrar a Irán en una solución diplomática que preserve el acuerdo nuclear

Publicado 10/01/2020 20:54:24 CET

Borrell evita hablar de las causas del accidente ucraniano porque no tiene información fiable

BRUSELAS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, reforzará su perfil diplomático en Oriente Próximo de cara a involucrar a Irán en una solución diplomática que busca salvaguardar el acuerdo nuclear y rebajar la tensión en la región.

Según ha explicado el Alto Representante en una rueda de prensa tras la Cumbre de Asuntos Exteriores extraordinaria, los países miembro han dado un "mandato" para "desplegar acciones diplomáticas para contribuir a aliviar tensiones, respaldar dialogo político y buscar una solución política regional". En este contexto, ha asegurado que la UE apoyará en todos los frentes a Irak para no "desbaratar" la labor hecha los últimos años en Irak con la lucha frente a Estado Islámico

Así, Borrell ha querido destacar que buscará involucrar en el diálogo a Teherán, dado que la solución a la crisis "solo puede ser regional". "Ponemos de manifiesto que hay que dialogar con todos, sin excluir a nadie. Nada nos impide que busquemos una solución regional", ha argumentado, en relación al acercamiento a Teherán, tras la reciente crisis entre Estados Unidos e Irán por la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo en Bagdad, a lo que contestó Teherán con ataques con misiles contra bases de la coalición internacional en Irak.

"Esta región no puede permitirse una nueva guerra, hemos hecho un llamamiento para que todas las partes muestren contención y se alivien las tensiones", ha indicado Borrell, reiterando el mensaje de Bruselas los últimos días para rebajar las tensiones.

En este sentido, ha indicado el compromiso de los Veintiocho para salvaguardar el acuerdo nuclear y conseguir que Irán se ciña a sus compromisos. "Gracias a este plan hoy Irán no es una potencia nuclear y estamos convencidos de que hay que preservarlo", ha indicado, al tiempo que ha destacado que el pacto es "fundamental" para la estabilidad en la zona.

"Hacemos un llamamiento a Irán para que cumpla con el acuerdo y confiamos en la actuación de la Agencia Internacional de Energía Atómica", ha señalado, en referencia al organismo que verifica los compromisos iraníes.

EVITA HABLAR DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE AÉREO

En todo momento Borrell ha evitado entrar a valorar las causas del accidente del avión ucraniano en Teherán, después de que la OTAN y Estados Unidos, Canadá y Reino Unido hayan apuntado que fue derribado por un misil de la Guardia Revolucionaria iraní. Pese a que reconoce tener información al respecto, el diplomático español cree que no se puede asumir ninguna tesis sobre las causas del siniestro porque no es "fiable".

"Es una cuestión puramente técnica y tenemos alguna información de lo que podría haber sucedido pero no con un grado de fiabilidad que me permita asumir nada de esa información", ha argumentado. "No puedo decir nada porque no sé nada concreto del avión", ha zanjado las preguntas de los periodistas.