Irán reprocha a EEUU que "solo entiende el idioma de la fuerza" y amenaza las bases norteamericanas en la zona

TEHRAN, Nov. 28, 2024 -- Iran's Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf answers a question at a press conference in Tehran, Iran, Nov. 27, 2024. TO GO WITH: "Iran determined to promote ties with China: parliament speaker" - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado los recientes bombardeos israelíes sobre Beirut "con el visto bueno" de Estados Unidos y ha amenazado con una respuesta de ataques sobre bases norteamericanas en la región.

"Ni cumplen el alto el fuego ni creen en el diálogo. El bloqueo naval y la ruptura de los acuerdos sobre Líbano demuestran que solo entienden el lenguaje de la fuerza", ha afirmado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales.

El representante iraní, uno de los principales negociadores de Teherán, ha advertido de que el "bloqueo" estadounidense y "el visto bueno de hoy de Estados Unidos al régimen sionista convierten en objetivos legítimos a Estados Unidos y las bases y activos del régimen en la región". "La mano de nuestras Fuerzas Armadas está lista, como siempre", ha avisado.

Previamente, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, ha prometido "una respuesta contundente y dolorosa" al bombardeo israelí en Beirut. "A estos perros rabiosos hay que disciplinarlos y ponerlos en su lugar", ha declarado Rezaei. "Mirad esta noche el cielo de los territorios ocupados", ha avisado en referencia a la Palestina histórica.

Por su parte, el miembro de la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema iraní Mohamad Mojber ha denunciado que "es la tercera vez que el enemigo prende fuego a la mesa de negociación bombardeando Líbano, estando un mediador en Irán", ha apuntado en referencia a la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi.

"Hablamos en el idioma de la fuerza a quienes rompen los acuerdos. El Ejer de la Resistencia es un único cuerpo. Van a pagar con certeza un alto y doloroso precio por esta agresión, en el campo de batalla", ha advertido.

Israel ha bombardeado este domingo Dahiye, la zona de los barrios del sur de Beirut considerados un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá a pesar del acuerdo expreso para no hacerlo pactado el pasado miércoles entre los gobiernos de Líbano e Israel. El Gobierno israelí asegura que este bombardeo es en respuesta a un ataque perpetrado esta mañana por Hezbolá contra territorio israelí.