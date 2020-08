Irene Montero achaca el acoso que sufre a la "estrategia del odio" de la extrema derecha

Asegura que ese odio "no quedará impune", pero que no les va a distraer "ni un minuto" de su labor en el Gobierno

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el acoso que sufre su familia desde hace meses se enmarca en la "estrategia del odio" de la derecha y extrema derecha, que intentan "desestabilizar" creando una "cultura de la agresión".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con los responsables de El Pavón Teatro Kamikaze y preguntada por la decisión de abandonar junto a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, sus vacaciones en Asturias tras recibir insultos e incluso amenazas en redes.

La titular de Igualdad ha comentado que no va a entrar en detalles en lo vivido por su familia porque "no va con ella el victimismo" pero ha añadido que "todo el mundo se puede imaginar cómo afecta" tener durante tres meses a grupos gritando e insultando a las puertas de su vivienda.

No obstante y tras recalcar que el "odio no puede seguir impune", Montero ha asegurado que no les van a distraer de su función, que es continuar garantizando derechos pensando en España. "Y no nos van a distraer un minuto de eso", ha espetado.

LA CIUDADANÍA LES RESPONDERÁ CON "ROTUNDIDAD"

También ha asegurado que es "muy evidente" que la derecha y extrema derecha está en una "estrategia del odio" y que prueba de ello es que "no presentan ninguna iniciativa, no hablan de los problemas de España y no asumen sus responsabilidades como fuerza de oposición".

Es más, la ministra les ha acusado de "intentar desestabilizar" creando una "cultura del odio y la agresión", si bien está convencida de que la mayoría de la ciudadanía les va a responder con "rotundidad".

