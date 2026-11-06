AMP.- Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba

Archivo - March 16, 2026, New York, New York, USA: Ireland flag attached to exterior of the NYSE building seen through the window of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, NY on March 16, 2026. Stock market rebounded on easing oil prices (Dow Jon - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La televisión pública de Irlanda, RTÉ, ha sido evacuada este viernes tras recibir una amenaza de bomba a través de un correo electrónico, un episodio que llega en plena ola de avisos similares a aeropuertos y vuelos en Europa.

La propia RTÉ ha confirmado que los trabajadores de la cadena, incluyendo presentadores, han tenido que ser evacuados, por lo que la programación se ha visto alterada, pasando a emitirse programas ya grabados.

La amenaza se ha extendido a otros medios de comunicación, caso de la editorial del diario 'Irish Independent', que ha evacuado a sus periodistas, o Virgin Media Television, que también ha confirmado los avisos de seguridad pero no ha desalojado al personal.

Por su parte, la Policía irlandesa ha señalado que está al tanto de la amenaza vertidas contra medios de comunicación en Irlanda e investiga los casos registrados en el país, mientras que el ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, se ha referido a estos episodios como "ataques híbridos.

"Estas amenazas se están tomando con extrema seriedad y son ahora objeto de una investigación activa por parte de la Policía.

Europa se ha convertido cada vez más en blanco de diferentes formas de ataques híbridos, cuya complejidad y sofisticación no dejan de aumentar", ha añadido el titular de Justicia irlandés en unas declaraciones desde Montenegro donde participa en una reunión europea.

En un comunicado, el Gobierno irlandés ha calificado de "muy graves" las amenazas a los medios de comunicación y ha asegurado que la Policía "inmediatamente adoptó las medidas preventivas necesarias", tras recalcar que ante este tipo de incidentes la prioridad es "la seguridad y la protección de las personas afectadas".

"Las amenazas falsas, como estas, provocan miedo, angustia y alteraciones en la vida cotidiana y las actividades de las personas, y no persiguen absolutamente ningún objetivo positivo", ha denunciado el Ejecutivo liderado por Michéal Martin.

En todo caso, ha afirmado que todavía no se sabe el autor de estas amenazas, "ni si se trata de individuos o de una operación centralizada o coordinada". "Sin embargo, estas amenazas se producen después de las continuas alteraciones del tráfico aéreo en toda Europa provocadas por amenazas similares, y todo apunta a que podría tratarse de una campaña coordinada para causar perturbaciones", ha recalcado tras explicar que las autoridades policiales, de Defensa, ciberseguridad y aviación "están trabajando para determinar quiénes son los responsables".

Las autoridades de Irlanda han señalado que mantienen "contacto permanente" con sus homólogos europeos en materia de seguridad y "se harán todos los esfuerzos posibles para identificar a los responsables y exigirles responsabilidades".

Esta amenaza de bomba llega después de que el jueves una decena de vuelos entre aeropuertos europeos recibieran mensajes en la misma línea, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino.

Irlanda del Norte ya registró un incidente similar hace unas semanas cuando centenares de escuelas recibieron falsas alarmas "islamistas", avisando de artefactos explosivos en los centros educativos.