MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante irlandesa Sinead O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según ha adelantado el portal 'Irish Times'.

La artista (Dublín, 1966) alcanzó la fama con la publicación del disco 'I Do Not Want What I Haven't Got', editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.