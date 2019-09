Irlanda.- El primer ministro de Irlanda propone mayo de 2020 como fecha de las próximas elecciones

Publicado 12/09/2019 18:04:50 CET

DUBLÍN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha afirmado que mayo de 2020 sería el "momento adecuado" para celebrar las próximas elecciones parlamentarias, por considerar que para ese momento ya se habrán calmado las aguas en torno al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Varadkar, que está al frente de un Gobierno en minoría, aguanta gracias a que su partido, el Fine Gael, colabora con la principal formación opositora, Fianna Fáil. El fantasma del Brexit y el futuro de la frontera con Irlanda del Norte ha marcado la política irlandesa estos últimos meses.

Varadkar ya había escrito al líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, para plantearle mayo o junio como fechas más probables de los próximos comicios, pero el primer ministro ha concretado este jueves durante una reunión con diputados de su partido que es partidario de que la votación se celebre en mayo.

Para entonces, considera que ya estaría a pleno rendimiento un hipotético acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea o, al menos, habría pasado "lo peor" de un posible Brexit sin acuerdo, según la cadena de televisión estatal RTE.

Este calendario, no obstante, podría saltar por los aires si finalmente Reino Unido no abandona la UE el 31 de octubre como está previsto y hay una nueva prórroga. Una ley promovida por la oposición británica insta al Gobierno de Boris Johnson a aplazar el Brexit al 31 de enero de 2020 si no hay ningún acuerdo sobre la mesa.