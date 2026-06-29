ISF y CIS University impulsan una nueva edición del programa Camino de Santiago

La Fundación International Studies y CIS University impulsan una nueva edición internacional del programa Camino de Santiago - CEDIDA

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación International Studies (ISF), bajo los auspicios de CIS University, pone en marcha una nueva edición del Programa Camino de Santiago, una iniciativa educativa e intercultural que reunirá este verano a jóvenes procedentes de Miami, Nueva York, Puerto Rico, Nueva Orleans, New Jersey y España en una experiencia de convivencia, superación personal e intercambio cultural entre Madrid y Galicia.

Desde su puesta en marcha en 2017, el Programa Camino de Santiago se ha consolidado como un espacio de encuentro entre jóvenes de diferentes países, culturas y contextos sociales, con el objetivo de fomentar el entendimiento, la cooperación, la confianza personal y el liderazgo a través de la educación y de una vivencia compartida en una de las rutas de peregrinación más emblemáticas de Europa.

El Programa Camino de Santiago es una iniciativa muy valiosa que cumple con la doble misión de ISF de construir puentes entre los Estados Unidos y Europa y ayudar a jóvenes de bajos recursos a progresar a través de la educación.

Según la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation, “el Camino de Santiago enseña a los jóvenes a convivir, a esforzarse y a descubrir que, más allá de las diferencias, comparten valores, inquietudes y una enorme capacidad de superación”.

El programa arrancará el lunes 22 de junio con la llegada del grupo internacional a Madrid, donde los participantes serán recibidos en el aeropuerto y trasladados a su alojamiento. Tras una jornada de integración en la capital y la presentación oficial del programa en CIS University el miércoles 24 de junio, el grupo viajará a Galicia para iniciar el recorrido a pie desde Sarria hasta Santiago de Compostela.

El itinerario incluirá seis etapas y la llegada a Santiago está prevista para el martes 30 de junio, y el programa culminará con la visita a la Catedral, el regreso a Madrid y varias actividades de cierre antes de la vuelta del grupo internacional a sus países de origen el 3 de julio.

En esta edición participarán 4 estudiantes y 1 monitor de Miami Dade College; 4 estudiantes y 1 monitora de AECI Charter School, de Nueva York; 3 estudiantes y 1 monitora de Leap School, de Puerto Rico; 4 estudiantes y 1 monitora del Colegio Notre Dame; 2 estudiantes que acudirán por libre desde Puerto Rico; las 2 jóvenes ganadoras de un concurso de podcast organizado por el Queen Sofía Spanish Institute, procedentes de Nueva Orleans; 3 estudiantes y 1 monitora de Leap School, en New Jersey; y 7 estudiantes con 1 monitor del grupo Go American English de Fundación International Studies en España.